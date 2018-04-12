Похолодание охватило практически всю Русскую равнину. Как говорят синоптики, причиной выпавшего снега и отрицательных показаний термометров стало вторжение арктического воздуха на европейскую территорию России.
Всего за сутки усиленный северным ветром холодный фронт вернул жителей региона в климатические рамки начала весны. По прогнозам, ночные заморозки и невысокая температура воздуха днем сохранятся до конца выходных, а с приходом новой недели тепло начнет возвращаться.
Работы велись и накануне днем, и минувшей ночью силами региональных спасателей
В нем работал гражданин соседней страны без соответствующего патента
Пострадавшие от паводка в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево организовали петицию в интернете в адрес губернатора Самарской области
Он станет специальным гостем четвертого международного турнира по смешанным единоборствам «Битва на Волге-4»
Праздник отмечается в России 12 апреля
Путешествие в поездах дальнего следования для детей от 10 до 17 лет в дни летних каникул будет на 50% дешевле
Этим займется студенческая команда ТГУ совместно с резидентом технопарка «Жигулёвская долина»