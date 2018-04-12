Похолодание охватило практически всю Русскую равнину. Как говорят синоптики, причиной выпавшего снега и отрицательных показаний термометров стало вторжение арктического воздуха на европейскую территорию России.

Всего за сутки усиленный северным ветром холодный фронт вернул жителей региона в климатические рамки начала весны. По прогнозам, ночные заморозки и невысокая температура воздуха днем сохранятся до конца выходных, а с приходом новой недели тепло начнет возвращаться.