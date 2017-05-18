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18 мая 2017
10:09:00

В Тольятти ведется подготовка к ремонту внутриквартальных дорог

Уже сформировано 116 участков, составляются сметные расчеты, после чего будет проведен аукцион по определению подрядчика.

В горадминистрации напомнили, что Тольятти будет выделено дополнительно 250 млн руб. на ремонт внутриквартальных проездов, об этом заявил губернатор на встрече с нашим новым градоначальником Сергеем Анташевым.

Как уточнили в администрации, областные средства предусмотрены на 2 года. В частности, 78 млн руб. будут освоены в текущем году, а остальные – в 2018 году.




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