Уже сформировано 116 участков, составляются сметные расчеты, после чего будет проведен аукцион по определению подрядчика.

В горадминистрации напомнили, что Тольятти будет выделено дополнительно 250 млн руб. на ремонт внутриквартальных проездов, об этом заявил губернатор на встрече с нашим новым градоначальником Сергеем Анташевым.

Как уточнили в администрации, областные средства предусмотрены на 2 года. В частности, 78 млн руб. будут освоены в текущем году, а остальные – в 2018 году.