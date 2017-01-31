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31 января 2017
08:35:24

В Тольятти в торжественной обстановке объявят "Пьянству - бой!"

Завтра в краеведческом музее открывается тематическая выставка, на которую приглашают всех желающих при условии, что им уже исполнилось 18 лет. Экспозиция расскажет о культуре пития и борьбе с излишествами в потреблении алкоголя.

Гостей ждут в 17-00, вход свободный. В программе занимательная викторина, лекция о культуре пития и советских антиалкогольных кампаниях, а также дегустация безалкогольных напитков.

 




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