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10 ноября 2017
11:13:42

В Тольятти в тестовом режиме запустили бумажную фабрику

Она расположена в особой экономической зоне, а ориентирована на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.

Уникальный для региона завод был построен в ОЭЗ за 3 года. Фабрика оснащена самым современным оборудованием, смонтированная линия полностью автоматизирована.

Как отметил врио вице-губернатора Александр Кобенко, помимо того, что проект имеет большое значение для экономики, он еще помогает решить вопросы, связанные с экологией нашего края. Ежегодно на предприятии будет перерабатываться до 45 тысяч тонн макулатуры. После запуска всех трех очередей фабрики, здесь будет работать 150 человек.

Сообщается также, что бумажная фабрика стала восьмым запущенным заводом в ОЭЗ «Тольятти» и третьим работающим предприятием на площадке из неавтомобильной отрасли.




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