Сегодня примерно 8:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение от руководства фирмы,занимающейся переработкой вторичного сырья. Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводская в Центральном районе, во время сортировки пластиковых отходов обратили внимание на странный сверток, в котором находилось тело грудничка.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения матери младенца. Причину смерти ребенка установит экспертиза.

ГУ МВД России по Самарской области просит всех, кто владеет какой-либо информацией о родителях найденной девочки, обратиться в дежурную часть У МВД России по г. Тольятти по телефону 8 (8482) 39-10-51 или 02.