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23 декабря 2016
13:25:48

В Тольятти в этот уик-энд открывают «Магнит» на Поле Чудес

Строительство которого сопровождалось многочисленными скандалами.

Жители города возмутились, когда под их окнами начали вырубать деревья. К тому же первоначально звучали обещания возвести здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. Был проведен не один пикет против строительства, однако никакие действия не смогли помешать появлению очередной бело-красной коробки рядом с Дворцом культуры.

 Как пояснял еще в апреле мэр Сергей Андреев,  стройка гипермаркета законна. Этот был продан еще в 2010 году при другом городском руководстве. Первоначально он, действительно, предназначался для возведения спортивных объектов. Однако после покупки собственник поменял свои планы на использование этой земли, и это право у него было по закону.

Впрочем, стоит отметить, что таких историй повториться не должно - изменилось законодательство. Теперь земля арендуется конкретно для строительства определенного объекта, поэтому собственник может построить только его.

Между тем, вокруг этого «Магнита» нарастает еще один скандал. В соцсетях активно обсуждают причину неожиданной проверки съемочной группой программы телеканала «Пятница» «Магаззино», которая нагрянула в «Миндаль», находящийся по соседству и пользующийся популярностью у горожан. Подозрение вызвал тот факт, что произошло это за несколько дней до открытия гипермаркета «Магнит». Информационный портал «День города» выдвинул версию о том, что это заказ со стороны «Магнита». «Слишком много совпадений», – считают работники магазина, который проверил ведущий «Магаззино» Александр Молочко.




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