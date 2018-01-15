На базе СДЮСШОР №4 «Шахматы» прошёл блиц-турнир его памяти. В соревнованиях приняли участие 60 шахматистов, включая трёх гроссмейстеров. Победителем соревнований стал Арсений Алавкин. Также организаторы вручили несколько спецпризов, например, за лучший результат среди ветеранов, среди девочек и юношей.
Иван Букавшин умер 12 января 2016 года в тренировочном лагере в Тольятти. По заключению экспертизы, смерть наступила от острого отравления препаратом «Но-шпа». Ему было всего 20 лет.
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Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов
В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.
Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении Виктора Козлова
Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту.
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В этом деле полицейским Автограда оказали помощь коллеги из Казахстана