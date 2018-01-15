На базе СДЮСШОР №4 «Шахматы» прошёл блиц-турнир его памяти. В соревнованиях приняли участие 60 шахматистов, включая трёх гроссмейстеров. Победителем соревнований стал Арсений Алавкин. Также организаторы вручили несколько спецпризов, например, за лучший результат среди ветеранов, среди девочек и юношей.

Иван Букавшин умер 12 января 2016 года в тренировочном лагере в Тольятти. По заключению экспертизы, смерть наступила от острого отравления препаратом «Но-шпа». Ему было всего 20 лет.