Соревнования пройдут в рамках благотворительной программы «СИБУР-холдинга» «Формула хороших дел» и продлятся до 25 мая. Организатором также выступает городская администрация.

В турнире примут участие команды юношей 2006-2007 г.р. из Тольятти и Самары. Все матчи пройдут во ДС «Волгарь» на баскетбольной площадке, реконструированной в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA. В каждом из туров запланированы мастер-классы для участников и зрителей. Их проведут известные баскетболисты и тренеры.

Расписание матчей 8 апреля:

12:00 - «Красные Крылья-1» (Гусев.А.В.) - «Красные Крылья-2» (Шаденкова Я.В.);

13:15 - «Красные Крылья-3» (Ищенко С.С.) - СШОР №1 (Пивцайкина М.С.);

14:30 - «Красные Крылья-1» - «Красные Крылья-3»;

15:45 - «Красные Крылья-2» - СШОР №1;

17:00 - парад команд-участниц турнира;

17:30 - мастер-класс тренера команды ДЮБЛ «Тольятти», Мастер спорта А.В. Гусев.

Контактная информация о турнире: Андрей Федоров, +79639173279

Для справки:

«Формула хороших дел» - благотворительная программа ПАО «СИБУР Холдинг», объединяющая всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах присутствия. Одним из направлений программы является создание условий для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни.