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09 апреля 2018
07:40:29

В Тольятти в эти выходные стартовал большой баскетбольный турнир для подростков

Соревнования пройдут в рамках благотворительной программы «СИБУР-холдинга» «Формула хороших дел» и продлятся до 25 мая. Организатором также выступает городская администрация.

В турнире примут участие  команды юношей 2006-2007 г.р. из Тольятти и Самары.  Все матчи пройдут во ДС «Волгарь» на баскетбольной площадке, реконструированной в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA.  В каждом из туров запланированы мастер-классы для участников и зрителей.  Их проведут известные баскетболисты и тренеры.

Расписание матчей 8 апреля:

12:00   - «Красные Крылья-1» (Гусев.А.В.) - «Красные Крылья-2» (Шаденкова Я.В.);

13:15 - «Красные Крылья-3» (Ищенко С.С.) - СШОР №1 (Пивцайкина М.С.);

14:30   - «Красные Крылья-1» - «Красные Крылья-3»;

15:45   - «Красные Крылья-2» - СШОР №1;

17:00   - парад команд-участниц турнира;

17:30   - мастер-класс  тренера команды ДЮБЛ «Тольятти», Мастер спорта А.В. Гусев.

Контактная информация о турнире: Андрей Федоров, +79639173279

Для справки:

«Формула хороших дел» - благотворительная программа ПАО «СИБУР Холдинг», объединяющая всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах присутствия. Одним из направлений программы является создание условий для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни.




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