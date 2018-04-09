Соревнования пройдут в рамках благотворительной программы «СИБУР-холдинга» «Формула хороших дел» и продлятся до 25 мая. Организатором также выступает городская администрация.
В турнире примут участие команды юношей 2006-2007 г.р. из Тольятти и Самары. Все матчи пройдут во ДС «Волгарь» на баскетбольной площадке, реконструированной в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA. В каждом из туров запланированы мастер-классы для участников и зрителей. Их проведут известные баскетболисты и тренеры.
Расписание матчей 8 апреля:
12:00 - «Красные Крылья-1» (Гусев.А.В.) - «Красные Крылья-2» (Шаденкова Я.В.);
13:15 - «Красные Крылья-3» (Ищенко С.С.) - СШОР №1 (Пивцайкина М.С.);
14:30 - «Красные Крылья-1» - «Красные Крылья-3»;
15:45 - «Красные Крылья-2» - СШОР №1;
17:00 - парад команд-участниц турнира;
17:30 - мастер-класс тренера команды ДЮБЛ «Тольятти», Мастер спорта А.В. Гусев.
Контактная информация о турнире: Андрей Федоров, +79639173279
Для справки:
«Формула хороших дел» - благотворительная программа ПАО «СИБУР Холдинг», объединяющая всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах присутствия. Одним из направлений программы является создание условий для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни.
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