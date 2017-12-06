Авария произошла поздно вечером 5 декабря, проезжую часть не поделили 2 автомобиля «Лада Самара» – черный и светлый. Удар получился почти лобовой, а произошло все, как утверждает группа «Происшествия Тольятти», потому что одну машину выбросило из колеи на встречную полосу.

Водитель черной Самары получил телесные повреждения, после осмотра медики ему назначили амбулаторное лечение. Своей вины в этой аварии мужчина не отрицает, при этом он уверен, причиной ДТП стали нечищеные дороги.