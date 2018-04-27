Авария произошла накануне около 5 часов дня на улице Ботанической. Как установили полицейские, 38-летний водитель «Chevrolet», двигаясь в направлении Южного шоссе, допустил столкновение с автомобилями: «Лада», «Газель», «Volkswagen», «Renault» и «Lexus, которые встали перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

В результате виновник аварии после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, его пассажир – мальчик 2005 года рождения – госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту этого происшествия.

Фото: 63мвд.рф