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20 октября 2017
07:23:03

В Тольятти в ближайшие сутки станет значительно холоднее

А в начале следующей недели весьма вероятны первые морозы. Сегодня инициативу в формировании погоды на территории Средней Волги удержит обширный циклонический вихрь, который, поставляя в регион порции прохладного воздуха, сформирует локальные кратковременные дожди. Но, как говорят синоптики, о дождях и грозах уже можно забыть. Арктическое вторжение, начавшееся пару дней назад в Заполярье, будет распространяться дальше вглубь Русской равнины.

В эти выходные в Тольятти могут пройти осадки, переходящие в снег. Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять. Специалисты добавили, что жителям европейской части России стоит смириться: зима на Русской равнине постепенно начинает вступать в свои права.

Тем временем, на сайте «Гисметео» появился сервис, информирующий о необходимости смены автомобильной резины. Баннер-напоминание появляется на странице населенного пункта, если погодные условия соответствуют заданным критериям. В данном случае это устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +5 и тенденция к дальнейшему понижению.

Сервис работает автоматически. По несложному алгоритму программа вычисляет среднесуточную температуру и определяет ее тренд. Если ожидаемые в течение 10 дней погодные условия соответствуют заданным критериям, то на странице населенного пункта появляется баннер-предупреждение о необходимости смены резины. Когда зимний температурный режим устанавливается окончательно, баннер автоматически исчезает.




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