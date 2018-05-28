Об этом сообщили в региональном правительстве. Там рассказали, что накануне в самарском парке Победы открыли новую скульптурную композицию «Пограничникам всех поколений». Церемония была приурочена к 100-летию образования погранвойск России – дату отмечают сегодня, 28 мая. Мемориал представляет собой воина в полном обмундировании у пограничного столба, рядом с ним стоит четвероногий защитник границ.

«Этот памятник уже сейчас можно назвать народным. Дело в том, что деньги на его создание поступили от многих жителей губернии и даже других городов России», - рассказал заместитель председателя общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» Андрей Васильев. Финансовую помощь оказало и Правительство региона. Автором новой скульптурной композиции является известный скульптор Иван Мельников. Он был награжден премией ФСБ России за композицию «Пограничникам Арктики», которая была открыта в городе-герое Мурманске в 2013 году.

В ходе торжественного открытия от имени Главы региона к собравшимся обратился врио вице-губернатора руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин. «Подвиг который совершили пограничники 22 июня 1941 г. всегда останется в народной памяти. Именно защитники Брестской крепости, целый месяц сдерживали натиск очень сильного подготовленного противника. Все они положили головы, но сковали на целый месяц действия немецко-фашистских захватчиков. Хочется вспомнить и пограничников Пянджского погранотряда. Они защищали наши рубежи уже в афганской войне».

Добрые слова в адрес ветеранов и действующих пограничников сказал и. о. руководителя администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Холин. Он проходил службу в пограничных войсках и является ветераном боевых действий в республике Таджикистан. «Граница страны священна и неприкосновенна. На ней стояли и умирали наши героические предки», - сказал он.

«Я хочу напомнить, что пограничники принимали участие в защите национальных интересов при борьбе с международным терроризмом на Кавказе. Они также вписали новую страницу при возвращении Крыма в состав России и сегодня они надежно защищают полуостров. Наши границы на замке и страна надежно защищена. Мы уверены, что можем жить спокойно, за это именно вам большое спасибо» - отметил в своем выступлении председатель комитета Государственной думы Владимир Шаманов.

Начальник отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Сергей Липатов в своем выступление говорил о том, что в регионе хорошо налажено взаимодействие между пограничниками и властью. Он также напомнил, что безопасность предстоящего Чемпионата мира по футболу будет обеспечиваться при участии сотрудников пограничной службы.

«Я вижу практическую пользу от таких мероприятий, общаясь с ребятами из классов пограничной направленности города Похвистнева и юнармейцами. Они занимают активную жизненную позицию. Благодаря таким монументам юноши и девушки больше узнают о героическом прошлом своих дедов и прадедов. Ребята посещают занятия по пограничному мастерству, изучают теоретические и практические основы уставов Вооруженных сил России, учатся основам самообороны» - отметил председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» Владимир Ячменев.

«У памятника будут проводить различные мероприятия не только пограничники, но и другие ветеранские организации, а также военно-патриотические клубы. Благодаря главе области Дмитрию Игоревичу Азарову в области активно развивается юнармейское движение» - добавил его заместитель Андрей Васильев.