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19 февраля 2018
10:30:42

В Тольятти увеличена сумма выплаты на погребение

Размер социальных выплат растет ежегодно. Связано это с тем, что производится индексация, установленная действующим законодательством специально для противодействия инфляции. Новый коэффициент, действующий с 1 февраля 2018 года, установлен в размере 1,025.

Депутат Максим Гусейнов напоминает, что базовый размер пособия или стоимости ритуальных услуг составляет 4 000 рублей. Однако индексация производится не путем применения нового коэффициента к базовой сумме, а путем его умножения на последнее индексированное значение выплаты. Так, с 1 февраля 2017 года после многолетних пересчетов оно составило 5 562,25 рублей. (в последний раз выплата была проиндексирована на 5,4%). А с 1 февраля этого года пособие индексируются на коэффициент 1,025. Поэтому размер пособия на погребение в 2018 году составит 5740,24 рублей.

Надо отдать должное городской администрации.  Еще пять лет назад постановление, где утверждался гарантированный перечень услуг по погребению умерших пенсионеров, принималось только в апреле-мае, а сейчас после выхода постановление правительства, город очень быстро принял свой документ — 9 февраля, — заявил начальник управления Пенсионного фонда Центрального района Тольятти и Ставропольского района Александр Майоров.




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