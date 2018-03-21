Об этом сообщили в администрации. Всего в опросе 18 марта участвовали 16 общественных пространств (по шесть в Автозаводском и Центральном и четыре в Комсомольском районе).

В Автозаводском районе из шести территорий наибольшее количество голосов набрали: Итальянский сквер – 45994 голоса, сквер имени Жилкина – 45286 голосов, и велопешеходная дорожка по улице Патрульная – 44520 голосов. Всего участие в голосовании приняли 85634 человека.

В Центральном районе большинство жителей проголосовали за реконструкцию Центральной площади – 23474 голоса, на втором месте - пляж Центрального района – 20205 голосов, за благоустройство буферной зоны лесного массива вдоль улиц Баныкина и Родины от Соцгорода до Портпоселка – 19639 голосов. Всего в опросе участвовали 34692 жителя района.

Жители Комсомольского района приоритетными для реализации посчитали набережную Комсомольского района – 22497 голосов, сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк» - 19953 голоса и сквер на улицах Крылова и Носова – 15745 голосов из 29818, участвующих в опросе.

Член общественной комиссии по проведению опроса Александр Дроботов поблагодарил организаторов и отметил слаженную работу территориальных счетных комиссий при подведении итогов общественного голосования:

- Общественное голосование – уникальный инструмент для выявления мнения жителей по тем или иным вопросам. И, я считаю, этот инструмент сработал великолепно. Огромное спасибо всем организаторам, которые провели опрос четко, слаженно, без конфликтов и проблем.