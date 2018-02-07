Дорожные и коммунальные службы города мобилизованы на активную работу. На дорогах города работают более сотни снегоуборочных машин. Магистрали обрабатываются противогололедными материалами, с территории города вывезено 780 кубометров снега.

В уборке территорий жилых кварталов задействовано 54 единицы техники, более двухсот дворников, израсходовано 190 т пескосоляной смеси. Главы районных администраций контролируют работу управляющих компаний по очистке придомовых территорий.

В администрации напоминают: за содержание магистральных дорог Тольятти отвечает компания «Автодоринжиниринг», за содержание внутриквартальных территорий – две организации «Зеленстрой» и «Экосфера».

Фото: Артем Гончаров