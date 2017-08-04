Об этом, в том числе, шла речь на встрече заместителя главы города по социальным вопросам с ветеранами образования.

Заведующие детских садов и заслуженные учителя сели за стол в формате дружеского общения перед началом учебного года. Обмениваясь воспоминаниями, педагоги обсуждали с представителями городской власти перемены в образовательных программах и рассуждали о планах на будущее.

Фото: vk.com/tlt_official

Так, действующий директор школы №4 им. Н.В Абрамова Людмила Скопцова презентовала уникальный для города проект – бронзовую скульптуру «Первой учительницы», которую планируется поставить во дворе самой первой тольяттинской школы. В октябре 2016 года уже был заложен символичный камень на месте будущего памятника. Вместе со сбором благотворительных средств ведется и работа над созданием музея образования, который откроется в той же школе.

Предложение поучаствовать в формировании музейной коллекции, ветеранами было принято с воодушевлением.