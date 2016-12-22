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22 декабря 2016
13:56:35

В Тольятти усилен контроль за водителями, которые любят выезжать на «встречку»

Этот вид нарушения правил слишком часто становится причиной ДТП. Напомнить об этом автомобилистам решили сотрудники ДПС. Накануне они провели специальный рейд. На участке, где несли службу инспекторы ГИБДД, фактов нарушений водителями требований безопасности, связанных с выездом на встречную полосу, не выявлено.

Несмотря на проводимые ежемесячно подобные мероприятия, водители так и норовят выскочить на противоположную полосу. Так, за прошедший период текущего года выявлено свыше 500 таких нарушений, наказание за которое  варьируется от 5 тысяч рублей штрафа до лишения прав на срок от четырех до шести месяцев.

Между тем, ДТП, произошедшие из-за выезда на полосу, предназначенную для движения транспорта во встречном направлении, имеют зачастую очень серьезные последствия: при лобовом столкновении суммарная скорость движения автомобилей нередко составляет более 200 километров в час, что приводит к крайне тяжелым последствиям. Вероятность гибели участников аварии в этом случае слишком высока.




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