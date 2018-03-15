Компания «СБ Строитель» изменила проект застройки жилого комплекса в Центральном районе.
Фирме потребовалось разрешение на отклонение от предельных параметров строительства для участка площадью 9725 кв.м. В частности, общество хочет повысить максимальный коэффициент плотности возводимых многоквартирных домов с 1,4 до 1,5. Заявка будет рассмотрена на публичных слушаниях 27 марта, пишет «Самарское обозрение».
В настоящее время застройщик уже возводит на участке жилой комплекс «Романовский», состоящий из двух 12-этажных домов. На соседней площадке планируется строительство четырех 14-этажных зданий. Сдача первой очереди ЖК намечена на конец 2018 года. До этого проекта фирма многоквартирные дома не строила.
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