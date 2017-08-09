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09 августа 2017
08:59:25

В Тольятти улетел в кювет автобус с пассажирами

Это случилось сегодня около 8 утра в районе здания №29 по улице ул. Северная. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», на обочине, в канаве на боку оказался автобус ПАЗ. В салоне были люди, выбираться наружу пришлось через разбитое окно, так как двери авто оказались заблокированы.

Пострадавшим помогали очевидцы аварии, проезжавшие мимо. На место также прибыли две кареты скорой помощи. Других подробностей пока нет.




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