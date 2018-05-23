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23 мая 2018
09:08:21

В Тольятти участились случаи выпадения детей из окон

По статистике пресс-центра горадминистрации, с 14 по 20 мая произошло три подобных инцидента. Показательно, что во всех случаях дома находились взрослые люди, которые пренебрегли правилами безопасности и допустили ЧП. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Тольяттинская комиссия по делам несовершеннолетних напоминает: окно - смертельная опасность для ребенка. Москитная сетка не защищает от падения, а наоборот - может явиться причиной гибели малыша. Во избежание печальных инцидентов соблюдайте следующие правила:

- ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность того, что ребенок может его самостоятельно открыть;

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) или откройте форточку;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;

- в случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим "фронтальное проветривание", так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на подоконник, строго предотвращайте даже попытки таких «игр». Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.




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