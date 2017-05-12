Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно приблизившись к деревьям с гнездами. Также птицы агрессивно себя ведут, защищая птенцов, которые при падении оказываются в траве.
Тольяттинские спасатели отработали аналогичный вызов, который был получен от заведующей д/с "Березка" в Центральном районе. Для безопасности детей спасателям пришлось эвакуировать воронье гнездо, расположенное на дереве у детской площадки.
Андрей Дербенев отметил, что пернатые могут нанести серьезные травмы даже взрослому человеку. Зона атаки птиц от гнезда или птенца, как правило, составляет около 15-20 метров.
Фото Андрей Дербенев
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