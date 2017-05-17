Этим занимались в минувшие выходные сотрудники ГК «ЭкоВоз». Протяженность заваленной мусором территории по ул. Васильевской составляла 5 тыс. м2. В течение двух дней было вывезено 300 кубометров хлама.

Мусор на специализированных машинах сюда свозили предприятия, как правило, в ночное время. Нарушителей не смущает установленный на месте запрещающий знак и штраф в 300 тысяч рублей. В целях недопущения повторного сброса мусора, специалисты городской администрации приняли решение усилить контроль на этом участке. Теперь здесь будут проводить дополнительные рейды.

Проблема размещения в Тольятти несанкционированных свалок продолжает оставаться актуальной. Сегодня в городе незаконно сброшенными отходами занято 49 га городской территории. Ежегодно из бюджета выделяются средства на устранение свалок. Однако ликвидировать их все не представляется возможным. Горадминистрация привлекает крупные предприятия, и компании, как правило, идут навстречу, оказывая существенную поддержку в решении этой проблемы.