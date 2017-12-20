ДТП произошло накануне вечером на перекрестке Мира-К.Маркса. Наезд совершил 32-летний водитель автомобиля Fiat Ducato, когда пешеход переходил проезжую часть.
В результате ДТП пенсионер скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Ему было 85 лет. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото: ГУ МВД Самарской области
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