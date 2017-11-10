10 из них расположены в Автозаводском районе, 4 - в Центральном и 3 - в Комсомольском.

В горадминистрации напомнили, что спортивные площадки были построены в рамках реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности». На каждом объекте оборудована огороженная площадка для игровых видов спорта, а также турниковая зона. На спортплощадках предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение.

Фото: горадминистрация

Как отметил глава города Сергей Анташев, все работы выполнены качественно и при бережном отношении оборудование прослужит долгие годы. Объекты будут доступны для всех горожан и обещают стать местом притяжения не только любителей здорового образа жизни, но и профессиональных спортсменов.

Фото: горадминистрация

Адресный перечень спортивных площадок:



Автозаводский район: МБУ «Школа № 46» (б-р Курчатова, 16); МБУ «Школа № 44» (б-р Орджоникидзе, 14); МБУ «Школа № 49» (б-р Королева, 6); МБУ «Школа № 71» (б-р Луначарского, 11); 9 кв., западнее здания № 32б по ул. Ворошилова (территория общего пользования); МБУ «Школа № 59» (пр-т Степана Разина, 65); МБУ «Школа № 74» (ул. Ворошилова, 21); 12 кв., восточнее дома № 1 по б-ру Гая (территория общего пользования); 20 кв., южнее дома № 8 по б-ру Рябиновый (территория общего пользования); МБУ «Школа № 86» (ул. 40 лет Победы, 42).



Центральный район: МБУ «Школа № 16» (ул. Баныкина, 4); МБУ «Школа № 13» (б-р Молодежный, 28); кв. 32, между домами ул. Ленина, 119 и ул. К. Маркса, 68 (территория общего пользования); МБУ «Школа № 91» (ул. Ленина, 58).



Комсомольский район: МБУ «Школа № 55» (ул. Чайкиной, 57); сквер на въезде в мкр. Поволжский (территория общего пользования); МБУ «Школа № 75» (ул. Гидротехническая, 31).