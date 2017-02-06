Адрес назвали в пресс-службе регионального правительства. Возможность получить от государства бесплатный участок земли там, «где не ступала нога человека», у горожан появилась 1 февраля. Соответствующее соглашение было заключено между Управлением Росреестра по Самарской области и «Уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области». Такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.

Напомним, что согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или бесплатно оформить в собственность.

С 1 октября 2016 года получить такой земельный участок могли все жители Дальнего Востока на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года это стало доступно и для жителей всей России. Заявление в Тольятти можно подать по адресу ул. Автостроителей, 5. Сотрудники офиса помогут оформить заявку с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток».