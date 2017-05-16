ДТП произошло сегодня рано утром на пешеходном переходе у перекрестка улиц Юбилейной и Свердлова. По словам очевидцев, водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Под колеса такси попали мужчина и женщина в возрасте около 40 лет.
Они получили множественные травмы и были госпитализированы. сообщает "Сититрафик". По словам медиков, мужчина сейчас находится в коме. У женщины в крови обнаружен алкоголь.
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