ДТП произошло сегодня рано утром на пешеходном переходе у перекрестка улиц Юбилейной и Свердлова. По словам очевидцев, водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Под колеса такси попали мужчина и женщина в возрасте около 40 лет.

Они получили множественные травмы и были госпитализированы. сообщает "Сититрафик ". По словам медиков, мужчина сейчас находится в коме. У женщины в крови обнаружен алкоголь.