Мужчина 47 лет, который обратился за помощью в полицию, рассказал, что подвозил мужчину и женщину из ресторана, когда они под угрозой металлических предметов, похожих на нож и ножницы, забрали у него все деньги – 2200 рублей. После чего скрылись.
Выехавшие на место происшествия оперативники довольно быстро смогли установить подозреваемых. Злоумышленники пытались оказать сопротивление при задержании, но безуспешно. Оба были доставлены в отдел и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ
Эту услугу офисы предоставляют юридическим лицам с 1 ноября
Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей
Об этом сообщает пресс-служба оператора
Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад
Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения
Он находится на перекрестке ул.Родины и ул. Баныкина