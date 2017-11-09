Мужчина 47 лет, который обратился за помощью в полицию, рассказал, что подвозил мужчину и женщину из ресторана, когда они под угрозой металлических предметов, похожих на нож и ножницы, забрали у него все деньги – 2200 рублей. После чего скрылись.

Выехавшие на место происшествия оперативники довольно быстро смогли установить подозреваемых. Злоумышленники пытались оказать сопротивление при задержании, но безуспешно. Оба были доставлены в отдел и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.