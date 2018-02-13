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13 февраля 2018
11:38:38

В Тольятти стартовало командное первенство России по теннису

В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет. Поединки проходят на кортах «Тольятти Теннис Центра», участие в них принимают 16 лучших команд из регионов страны.

В сборные Самарской области вошли 4 воспитанник тольяттинского тенниса Тимофей Фадеев, Иван Лукьянов, Валерия Троицкая, Диана Лосева.

Юноши на предварительном этапе в группе встретятся с командами Рязанской области, Мордовии и Краснодарского края, девушки – с ровесницами из Курской и Московской областей, а также Красноярского края. Об этом сообщает управление физкультуры и спорта администрации.




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