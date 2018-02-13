В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 13 лет. Поединки проходят на кортах «Тольятти Теннис Центра», участие в них принимают 16 лучших команд из регионов страны.
В сборные Самарской области вошли 4 воспитанник тольяттинского тенниса Тимофей Фадеев, Иван Лукьянов, Валерия Троицкая, Диана Лосева.
Юноши на предварительном этапе в группе встретятся с командами Рязанской области, Мордовии и Краснодарского края, девушки – с ровесницами из Курской и Московской областей, а также Красноярского края. Об этом сообщает управление физкультуры и спорта администрации.
В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона
А предпраздничный рабочий день, 22 февраля, будет сокращен на один час.
И с российскими спортсменами он не связан
Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной.
Семерых пришлось госпитализировать
Ими будут угощать тех, кто решит посетить праздничное мероприятие на площади Куйбышева
Инициатором ее проведения стала региональная Госавтоинспекция