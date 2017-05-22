ДТП произошло сегодня утром на улице Жукова в районе санатория «Прилесье». Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, в результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 4 пассажира.
Скорая увезла их в городскую больницу. Андрей Дербенев отметил, что все они ехали в маршрутке. При этом, водители транспортных средств не пострадали. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото Андрей Дербенев
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