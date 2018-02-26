Они будут проходить с 27 февраля по 4 марта в УСК «Олимп». Традиционный турнир, который состоится в Тольятти в 19-й раз, соберет порядка 350 представителей 15 городов России.
Торжественное открытие и парад участников пройдут завтра в 18.00. В этот же день пройдет пресс-конференция с участием почетного гостя турнира — двукратного Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина.
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