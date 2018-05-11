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11 мая 2018
11:39:45

В Тольятти стартует третий сезон социального проекта «Школа баскетбола»

Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране. Главный организатор проекта – компания СИБУР. В Тольятти на базе Дворца спорта «Волгарь» 14 и 15 мая пройдет отборочный этап для юношей 11-14 лет по системе, разработанной Российской Федерацией Баскетбола.  

Отбор  будет проходить при участии тренеров БК «Зенит» - Младена Манойловича и Олега Акципетрова. По результатам проведения просмотров в каждом городе будут отобраны по 3 баскетболиста в каждой возрастной категории вместе с личными тренерами. Они получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе.

Кроме того, самые талантливые игроки попадут в базу данных РФБ и станут членами «Золотого Резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную команду России.

Фото: СИБУР




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