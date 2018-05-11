Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране. Главный организатор проекта – компания СИБУР. В Тольятти на базе Дворца спорта «Волгарь» 14 и 15 мая пройдет отборочный этап для юношей 11-14 лет по системе, разработанной Российской Федерацией Баскетбола.
Отбор будет проходить при участии тренеров БК «Зенит» - Младена Манойловича и Олега Акципетрова. По результатам проведения просмотров в каждом городе будут отобраны по 3 баскетболиста в каждой возрастной категории вместе с личными тренерами. Они получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе.
Кроме того, самые талантливые игроки попадут в базу данных РФБ и станут членами «Золотого Резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную команду России.
Фото: СИБУР
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
Пирамида выросла в поселке Зубчаниновка
Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу установлен напротив входа в пассажирский терминал
Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам
Его объявил Минспорт России.
Футбольный клуб, который вернулся в высший дивизион российского чемпионата, в ближайшее время ждет ряд важных кадровых решений
Как напомнили в администрации, работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"