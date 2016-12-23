Уже в эти выходные – 24 и 25 декабря – в Тольятти открывается очередной сезон ледового спидвея. На СТК им. Анатолия Степанова все готово к финалу № 1 личного чемпионата России по мотогонкам на льду. 18 лучших райдеров России уже собрались в Тольятти и сегодня проводят официальную тренировку перед основными заездами турнира. В субботу соревнования на СТК им. Анатолия Степанова начнутся в 16.00, в воскресенье – в 14.00. Стоимость билетов – от 150 руб.

Тольяттинскую «Мега-Ладу» в предстоящих гонках представят 6 спортсменов: постоянные участники чемпионата страны 2016/2017 Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов, обладатель «дикой карты» на домашний этап Игорь Сайдуллин, запасные спортсмены Михаил Литвинов, Евгений Сайдуллин.

Отметим, именно в Тольятти 24 и 25 декабря будет сформирован пул представителей России в личном чемпионате мира 2017 года, а также состав национальной сборной нашей страны, которая примет участие в командном кубке мира-2017.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Дмитрий Колтаков (Ярославль)

2. Андрей Шишегов (Стерлитамак)

3. Алексей Иванов (Стерлитамак)

4. Игорь Кононов (Тольятти)

5. Иван Чичков (Уфа)

6. Сергей Макаров (Луховицы)

7. Никита Толокнов (Тольятти)

8. Даниил Иванов (Тольятти)

9. Дмитрий Буланкин (Нефтекамск)

10. Эдуард Крысов (Ярославль)

11. Динар Валеев (Каменск-Уральский)

12. Максим Корчемаха (Новосибирск)

13. Василий Несытых (Каменск-Уральский)

14. Владимир Бобин (Каменск-Уральский)

15. Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский)

16. Игорь Сайдуллин (Тольятти)

17. Михаил Литвинов (Тольятти)

18. Евгений Сайдуллин (Тольятти)





Фото: СК "Мега-Лада"