Веселые и добрые, они будут посещать маленьких пациентов в больницах и помогать им и их родителям справляться с больничными буднями, помогая отвлечься от мыслей о недуге.

Стать незаменимым помощником больным детям, научиться творить чудеса, лечить одной улыбкой и положительными эмоциями, дарить радость, смех и улыбки может любой житель города старше 18 лет. Приветствуется профильное образование — педагогическое, психологическое, актерское.

Стать волонтером программы можно, подав заявку на сайте благотворительного фонда "Личное участие" по ссылке или позвонив по телефону: +7-901-802-41-20 (Елена).