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20 ноября 2017
12:25:50

В Тольятти стартует фото-марафон, посвященный городским достопримечательностям и известным жителям

Он будет проходить в социальных сетях, а инициатором акции #ЯвыбираюТЛТ выступил глава города Сергей Анташев.  Вслед за градоначальником в первую неделю марафона табличку с хэштегом поднимут защитник ХК "Лада" Ефим Гуркин, вратарь Александр Лазушин и талисман хоккейной "Лады" - маскот Филин. Кадры с их участием на фоне "Лада-Арены" в течение следующей недели можно будет увидеть на сайте и официальных страничках соцсетей администрации.

По условиям фотомарафона, с 20 по 26 ноября участники должны сделать фото на фоне ледового дворца и выложить его на своей странице в одной из соцсетей "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Инстаграм" с хэштегом #ЯвыбираюТЛТ. Все фотографии будут собраны в отдельный альбом, а 27 ноября генератор случайных чисел определит победителей и призеров. Призовой фонд первого этапа - 100 пригласительных на хоккейные матчи во дворце спорта "Лада-Арена", а также специальный подарок от клуба. В дальнейшем у тольяттинцев будет возможность выиграть билеты на постановки тольяттинских театров, на выставки и другие городские события, эксклюзивную сувенирную продукцию.

Условия акции:
1) Для участия в розыгрыше призов нужно делать фото строго напротив задаваемого здания, фотографии на фоне других объектов в конкурсе участвовать не будут;
2) Для розыгрыша призов отбирается только одно фото из профиля участника на фоне заданного объекта;
3) Если участников акции будет меньше, чем предусмотренных призов - подарки получат все участвующие;
4) Подарки победителям конкурса будут лежать у охраны на входе в администрацию г.о. Тольятти (пл. Свободы, 4).




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