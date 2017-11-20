Он будет проходить в социальных сетях, а инициатором акции #ЯвыбираюТЛТ выступил глава города Сергей Анташев. Вслед за градоначальником в первую неделю марафона табличку с хэштегом поднимут защитник ХК "Лада" Ефим Гуркин, вратарь Александр Лазушин и талисман хоккейной "Лады" - маскот Филин. Кадры с их участием на фоне "Лада-Арены" в течение следующей недели можно будет увидеть на сайте и официальных страничках соцсетей администрации.

По условиям фотомарафона, с 20 по 26 ноября участники должны сделать фото на фоне ледового дворца и выложить его на своей странице в одной из соцсетей "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Инстаграм" с хэштегом #ЯвыбираюТЛТ. Все фотографии будут собраны в отдельный альбом, а 27 ноября генератор случайных чисел определит победителей и призеров. Призовой фонд первого этапа - 100 пригласительных на хоккейные матчи во дворце спорта "Лада-Арена", а также специальный подарок от клуба. В дальнейшем у тольяттинцев будет возможность выиграть билеты на постановки тольяттинских театров, на выставки и другие городские события, эксклюзивную сувенирную продукцию.

Условия акции:

1) Для участия в розыгрыше призов нужно делать фото строго напротив задаваемого здания, фотографии на фоне других объектов в конкурсе участвовать не будут;

2) Для розыгрыша призов отбирается только одно фото из профиля участника на фоне заданного объекта;

3) Если участников акции будет меньше, чем предусмотренных призов - подарки получат все участвующие;

4) Подарки победителям конкурса будут лежать у охраны на входе в администрацию г.о. Тольятти (пл. Свободы, 4).