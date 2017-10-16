Сегодня инспекторы будут отслеживать водителей, игнорирующих ремни безопасности, 18-го октября – тех, кто пренебрегает детскими креслами для перевозки своих чад.
19 и 26 октября состоятся массовые проверки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения, 25 – рейд по тонировке.
Большинство же рейдов будут посвящены пешеходам. Они пройдут 20, 23, 27 и 30 октября.
В ведомстве подчеркивают, что сегодня отработка отдельных видов правонарушений группами нарядов ДПС является наиболее эффективной формой организации несения службы.
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