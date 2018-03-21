В городе проводится тренировка, целью которой является отработка действий органов местного самоуправления и экстренных служб при угрозе возникновения ЧС.
В ЕДДС отметили, что это означает перевод системы гражданской обороны Тольятти с мирного на венное время. Как сообщили сегодня в администрации, тренировка продлится до 23 марта.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод
Сегодня женская сборная России встречается с командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы