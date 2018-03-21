В городе проводится тренировка, целью которой является отработка действий органов местного самоуправления и экстренных служб при угрозе возникновения ЧС.

В ЕДДС отметили, что это означает перевод системы гражданской обороны Тольятти с мирного на венное время. Как сообщили сегодня в администрации, тренировка продлится до 23 марта.