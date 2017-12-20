Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних в период праздников. До 10 января сотрудники ГИБДД проведут в Тольятти проверки эксплуатационного состояния подъездных дорог к образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений.

В школах пройдут родительские собрания по вопросам безопасности детей на дорогах и обязательного использования светоотражателей и удерживающих устройств при перевозке ребенка в автомобиле, состоятся тематические конкурсы и викторины с детьми. Будет организовано обследование маршрутов движения транспортных средств и мест их стоянок в зонах массового притяжения детей и подростков, в том числе в местах установки новогодних елок, расположенных вблизи проезжей части.

При обнаружении горок для катания детей с выездом в сторону проезжей части буду приняты меры к их ликвидации. Также сотрудники полиции проведут профилактические акции «Безопасная елка», «Новогодний дорожный сюрприз», «Автокресло-детям!» и другие, с раздачей пропагандистской продукции и световозвращающих элементов.