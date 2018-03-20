Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев. Первым видом спортивных испытаний в этом году стало плавание. Ветераны спорта соревновались в бассейне спорткомплекса «Старт». За ходом заплывов следили квалифицированные судьи, спортивный праздник сопровождался музыкой и сладкими призами.
В ближайшие две недели тольяттинские ветераны спорта еще дважды соберутся на спортивных аренах города, чтобы выявить сильнейших в лыжных гонках и стрельбе. Всего в программе городской Спартакиады нынешнего года 13 видов спорта.
Фото: АСМ Спортико
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