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26 апреля 2018
11:28:19

В Тольятти стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации. По всем возникающим вопросам и пожеланиям вы можете звонить на "горячую линию", которая создана в каждом районе.

п/п

Ответственный орган администрации

городского округа Тольятти (организация)

ФИО

ответственного лица

Контактные данные

(телефон рабочий

и мобильный)

Примечание

1

Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти

Исаева Елена Васильевна

Панова Татьяна Александровна

54-41-94

iev@tgl.ru

 

54-40-05

panova@tgl.ru

По Автозаводскому району:

 

2

Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти

Шепель Ольга Алексеевна

54-34-73

shoa@tgl.ru

По Центральному району

 

3

Организационное управление администрации городского округа Тольятти

Власов Владимир Александрович

54-35-78

vlasov.va@tgl.ru

54-37-23

По Комсомольскому району

 




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