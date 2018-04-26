В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации. По всем возникающим вопросам и пожеланиям вы можете звонить на "горячую линию", которая создана в каждом районе.
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№
п/п
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Ответственный орган администрации
городского округа Тольятти (организация)
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ФИО
ответственного лица
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Контактные данные
(телефон рабочий
и мобильный)
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Примечание
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1
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Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти
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Исаева Елена Васильевна
Панова Татьяна Александровна
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54-41-94
54-40-05
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По Автозаводскому району:
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2
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Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти
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Шепель Ольга Алексеевна
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54-34-73
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По Центральному району
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3
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Организационное управление администрации городского округа Тольятти
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Власов Владимир Александрович
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54-35-78
54-37-23
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По Комсомольскому району
Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ
Об этом сообщает региональная полиция
Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года
Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова
Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города
Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура
Об этом сообщает пресс-служба «Авито»