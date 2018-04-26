В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации. По всем возникающим вопросам и пожеланиям вы можете звонить на "горячую линию", которая создана в каждом районе.

№ п/п Ответственный орган администрации городского округа Тольятти (организация) ФИО ответственного лица Контактные данные (телефон рабочий и мобильный) Примечание 1 Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти Исаева Елена Васильевна Панова Татьяна Александровна 54-41-94 iev@tgl.ru 54-40-05 panova@tgl.ru По Автозаводскому району: 2 Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти Шепель Ольга Алексеевна 54-34-73 shoa@tgl.ru По Центральному району 3 Организационное управление администрации городского округа Тольятти Власов Владимир Александрович 54-35-78 vlasov.va@tgl.ru 54-37-23 По Комсомольскому району