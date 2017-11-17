Торжественная церемония открытия XI фестиваля баскетбола состоялась в СК «Акробат». Гостей приветствовали Александр Герунов — руководитель управления физкультуры и спорта администрации Тольятти, исполнительный директор Федерации Баскетбола Самарской области Константин Селяев.

В фестивале принимают участие 26 команд, которые разыграют медали в трех возрастных группах. Среди участников – спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова, Ижевска и даже из казахстанского Алматы. Игры проходят в СК «Акробат», ДС «Волгарь» и ФОК «Слон». Завершится фестиваль в воскресенье.