Торжественная церемония открытия XI фестиваля баскетбола состоялась в СК «Акробат». Гостей приветствовали Александр Герунов — руководитель управления физкультуры и спорта администрации Тольятти, исполнительный директор Федерации Баскетбола Самарской области Константин Селяев.
В фестивале принимают участие 26 команд, которые разыграют медали в трех возрастных группах. Среди участников – спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова, Ижевска и даже из казахстанского Алматы. Игры проходят в СК «Акробат», ДС «Волгарь» и ФОК «Слон». Завершится фестиваль в воскресенье.
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