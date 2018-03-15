Решение позволило значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод «LADA Ижевск» сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства LADA Vesta.

Из Ижевска было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства были привлечены дополнительные сотрудники из индустриального парка АВТОВАЗа, а также из других подразделений компании.

Продажи LADA Granta LB не приостанавливались – предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети.

Напомним, комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina был введен в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности здесь было выпущено более 1,5 миллиона автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun. Автомобили LADA, сходящие с этого конвейера, последние 7 лет входят в первую тройку самых продаваемых машин в России, а по итогам 4 лет они становились абсолютными бестселлерами отечественного рынка.

Фото: АВТОВАЗ