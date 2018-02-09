Традиционное 17-е по счету мероприятие будет проводиться в городе со 2 по 8 июня.

Заявочная кампания продлится до 15 мая. И как сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации, первая заполненная по всем правилам регистрационная форма поступила в оргкомитет фестиваля из города Королёва Московской области.

Оттуда к нам приедут четыре команды юношей, состоящие в общей сложности из 50 человек.

Фото:http://tgl-sport.ru/