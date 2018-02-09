Традиционное 17-е по счету мероприятие будет проводиться в городе со 2 по 8 июня.
Заявочная кампания продлится до 15 мая. И как сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации, первая заполненная по всем правилам регистрационная форма поступила в оргкомитет фестиваля из города Королёва Московской области.
Оттуда к нам приедут четыре команды юношей, состоящие в общей сложности из 50 человек.
Фото:http://tgl-sport.ru/
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона