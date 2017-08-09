Дневная температура теряет свою жаркую составляющую, а ночью столбики термометров вполне способны опуститься ниже 15-градусной отметки.
Как говорят синоптики, воздух остывает благодаря приходу в наш регион скандинавского антициклона. Его северные ветры несут порцию прохлады, возвращая температурный фон в рамки климатической нормы. Атмосферное давление медленно возвращается к норме, а осадков пока не ожидается.
ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи
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