Городская Дума добавила средств на освещение улиц, соответствующие изменения внесены в главный финансовый документ города. Выделение дополнительного финансирования - чуть больше 10 миллионов рублей - предусмотрено на освещение магистралей Центрального и Комсомольского районов.
Председатель Думы Дмитрий Микель обратил внимание коллег, что в решении Думы отражена рекомендация администрации представить депутатам информацию о планах по поддержанию в исправном состоянии сетей уличного освещения, в том числе с использованием энергосервисных контрактов и различных механизмов привлечения внебюджетных средств.
Также депутаты согласились с необходимостью выделить 830 тысяч рублей на проверку достоверности сметной документации на работы по ремонту пешеходных дорожек, фасадов, дворовых проездов, обустройству тротуаров и обеспечению освещением.
По требованию Министерства ЖКХ Самарской области в связи с федеральным характером приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», важно, чтобы все работы от проектирования до конечного результата были выполнены предельно качественно. Процедура призвана предотвратить некорректное формирование расходов бюджетами всех уровней.
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