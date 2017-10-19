На ул. Новозаводской разобрали и вывезли мусор, годами копившийся в заброшенном котловане. Недобросовестные граждане здесь складировали бытовые отходы.

Сначала территорию пришлось очищать от зарослей дикорастущих кустарников и деревьев. Это позволило освободить доступ к многолетним залежам и расчистить подъездные пути для специализированной техники.

Фото: горадминистрация

Общая площадь убранной территории, откуда было вывезено 50 машин мусора, составила 400 кв.м. В рамках работ по планировке местности было завезено 80 автомобилей грунта.

На сегодняшний день от заброшенной свалки, как собственно и от самого котлована, не осталось и следа. Теперь на месте бывшей свалки планируется высадить газон, а также организовать цветочные клумбы.

Администрация Тольятти выразила благодарность предприятию "КуйбышевАзот", оказавшему помощь и поддержку в этом мероприятии.