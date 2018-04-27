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pb1
27 апреля 2018
15:25:27

Есть место, где делают отличную мебель на любой вкус

Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ. Достоинств у созданной на заказ мебели множество. Она является эксклюзивной, прекрасно вписывается в интерьер. Такая мебель точно соответствует требованиям заказчика.

Большой популярностью пользуется деревянная мебель на заказ. Она экологичная, долговечная и надежная. Такая мебель демонстрирует прекрасный вкус хозяина и очень хорошо вписывается в любой интерьер.

Существует большое количество фирм, которые предлагают изготовление мебельных изделий на заказ. При выборе такой компании стоит быть очень внимательными. Вот признаки, которые отличают хорошие компании:

  1. Отличное качество. При этом качество не зависит от стоимости изделий. Мастера ответственно подходят к созданию мебельных изделий. Они не допускают брака в работе. У хорошего производителя всегда можно приобрести качественную и долговечную мебель.
  2. Пунктуальность. Сроки разработки мебели должны быть указаны в договоре. Если производитель нарушает сроки, то к нему должны применяться штрафы. Если в договоре обговариваются подобные условия, значит, производителю вполне можно доверять.
  3. Умение исправлять ошибки. Не ошибаются только те, кто не работают. Ошибки могут случаться даже у опытных производителей. Важно то, насколько производитель готов признать свою ошибку и исправить ее.
  4. Наличие сертификатов на производство мебели. Такие сертификаты подтверждают качество изделий.

Одним из достойных производителей столярных изделий на заказ является мастерская "Люкс Гранд". Здесь предлагается изготовление разнообразных изделий: шкафов, стеновых панелей, корпусной мебели, кабинетов, библиотек и т.д. Мастерская имеет оборудованную производственную базу, опытных специалистов в штате. Она использует для производства изделий только качественные материалы. На все изделия выдается длительная гарантия. Сделать заказ на изготовление мебели в этой мастерской вы сможете на сайте https://lux-grand.ru/stenovye-paneli.

Также в мастерской предлагается большой ассортимент качественных готовых изделий. В каталоге этой фирмы каждый потребитель сможет найти изделие, подходящее для его интерьера. Стоимость изделий находится на приемлемом уровне. На сайте компании можно найти множество фотографий с примерами интерьеров, которые помогут определиться с выбором.




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