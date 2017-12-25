Мужчина не смог сам вернуться на берег и набрал номер экстренной службы. Пострадавший был эвакуирован на аэроботе на станцию спасения, откуда его увезли в больницу врачи скорой помощи.

Спасатели Центра Гражданской Защиты напоминают любителям зимнего лова: по статистике, более 95% несчастных случаев происходит из-за того, что рыбаки пренебрегают техникой безопасности и сознательно идут на неоправданный риск.

Как рассказал руководитель центра Андрей Дербенев, в настоящий момент толщина льда достигает от 7 до 25 см. Наиболее опасные места: Федоровские луга и район Сливная.