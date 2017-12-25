Мужчина не смог сам вернуться на берег и набрал номер экстренной службы. Пострадавший был эвакуирован на аэроботе на станцию спасения, откуда его увезли в больницу врачи скорой помощи.
Спасатели Центра Гражданской Защиты напоминают любителям зимнего лова: по статистике, более 95% несчастных случаев происходит из-за того, что рыбаки пренебрегают техникой безопасности и сознательно идут на неоправданный риск.
Как рассказал руководитель центра Андрей Дербенев, в настоящий момент толщина льда достигает от 7 до 25 см. Наиболее опасные места: Федоровские луга и район Сливная.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту
Об этом рассказали в региональном минздраве
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс