В четверг, 29 декабря, около часа дня, по предварительным данным, в одном из соцучреждений Тольятти понадобилась помощь девочке в возрасте около 11 лет, которая употребила некий суррогатный алкоголь, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
Ребенку вызвали "скорую". Прибывшие врачи выездной бригады оказали малышке необходимую помощь, в том числе, промыли ей желудок и увезли ее в лечебное учреждение.
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