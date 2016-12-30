В четверг, 29 декабря, около часа дня, по предварительным данным, в одном из соцучреждений Тольятти понадобилась помощь девочке в возрасте около 11 лет, которая употребила некий суррогатный алкоголь, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

Ребенку вызвали "скорую". Прибывшие врачи выездной бригады оказали малышке необходимую помощь, в том числе, промыли ей желудок и увезли ее в лечебное учреждение.