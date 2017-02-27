Накануне в городе сразу на нескольких площадках горожане праздновали последний, самый главный день Масленицы, который по традиции именуется также "Проводами зимы".

Одним из атрибутов праздника является сжигание чучела зимы, которая, разумеется, выглядит как женщина. Посмотреть на то, как она горит, горождане, в частности, собрались в Фанни-парке. Многие снимали происходящее на видео.