Специальную «Весту» подготовили на АВТОВАЗе и привезли в Москву. Накануне здесь открылась 21-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX-2017».

Патрульная Веста» имеет все атрибуты Росгвардии: специальные наклейки на кузове с символикой нового ведомства, специальную свето и звуко-технику.

Помимо этой седана, на стенде автогиганта демонстрируются спецверсии LADA 4х4. Это, в частности, багги-болотоход, пожарная LADA 4х4, пикап, а также внедорожник для кинологических служб.

Фото: ladavesta.net/