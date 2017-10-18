Специальную «Весту» подготовили на АВТОВАЗе и привезли в Москву. Накануне здесь открылась 21-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX-2017».
Патрульная Веста» имеет все атрибуты Росгвардии: специальные наклейки на кузове с символикой нового ведомства, специальную свето и звуко-технику.
Помимо этой седана, на стенде автогиганта демонстрируются спецверсии LADA 4х4. Это, в частности, багги-болотоход, пожарная LADA 4х4, пикап, а также внедорожник для кинологических служб.
Фото: ladavesta.net/
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Теперь 427 га территории, а это порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами
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